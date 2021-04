Granuliet in zandwinplas Over de Maas is veilig, zegt ministerie

Stort van granuliet in Over de Maas - ANP

Het granuliet in het voormalige zandwingebied Over de Maas bij de Gelderse plaats Dreumel heeft geen negatieve effecten voor mens en milieu. Dat herhaalt demissionair staatssecretaris Van Veldhoven na nieuw onderzoek door ingenieurs- en adviesbureau Arcadis. Dat nam monsters van de grond en het water in de plas, waarin Rijkswaterstaat een Amsterdams bedrijf duizenden tonnen granuliet liet storten. "De conclusies zijn duidelijk en bevestigen dat het granuliet in 'Over de Maas' veilig is voor mens en milieu", schrijft Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. En: "Ik vind het vervelend dat mensen zich zorgen hebben gemaakt over het gebruik van granuliet. Daarom ben ik blij dat dit rapport er nu ligt. Ik hoop dat met deze bevestiging de vragen en zorgen die veel mensen vooral in de omgeving van Over de Maas hadden, zijn weggenomen."

Granuliet is een zandachtig restproduct dat ontstaat bij het breken, wassen en zeven van granietbrokken ten behoeve van de wegenbouw.

Deskundigen zeiden vorig jaar in het BNNVARA-programma Zembla dat het granuliet schadelijk is voor het milieu en storting in strijd met de wet, omdat het om afval ging. De top van Rijkswaterstaat zou ondanks bezwaren van lagere ambtenaren toch een vergunning hebben verleend. Het Amsterdamse bedrijf had oud-politicus Halbe Zijlstra ingeschakeld om dat voor elkaar te krijgen.

Staatssecretaris Van Veldhoven en minister van Nieuwenhuizen - ANP