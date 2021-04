8966 nieuwe positieve tests, weekgemiddelde blijft stijgen

teststraat - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8966 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 214 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: de afgelopen week werden gemiddeld 7493 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 11 procent vergeleken met een week eerder. Dat de epidemie weer aantrekt blijkt ook uit het feit dat het aantal verpleeghuizen met besmettingen voor het eerst in lange tijd weer toeneemt. Er zijn nu 178 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 176.

Besmettingen corona 16 april 2021 - NOS

Dit betekent overigens niet dat Nederland koploper is binnen de Europese Unie met besmettingen. Zweden, dat een soepeler coronabeleid heeft, en Cyprus zijn op dit moment de koplopers, afgezet tegen de omvang van de bevolking. Nederland staat op de achtste plaats op deze EU-ranglijst. Dichter bij huis scoort Frankrijk ook hoog.

Internationaal corona 16 april - NOS

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid inmiddels 4,3 miljoen prikken gezet. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Het aantal gevaccineerden liep een tijdlang stevig achter op de planning, maar mede door een nieuwe rekenmethode is het aantal gezette vaccins flink opgeschroefd. De bedoeling is nu dat er begin juli 17,7 miljoen prikken gezet zijn. Daarmee zouden alle volwassen Nederlanders die dat willen tegen die tijd hun eerste prik moeten hebben gehad.

Vaccinaties 16 april 2021 - NOS

In de ziekenhuizen is de bezetting al elf dagen nagenoeg stabiel. Ook op de IC's is al ruim een week geen stijging van het aantal bedden met covidpatiënten meer te zien. Er liggen op dit moment 2490 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2477), van wie 792 op de IC (gisteren: 789), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Bezetting ziekenhuizen 16 april 2021 - NOS

Het aantal overleden covidpatiënten is de laatste dagen weer wat lager. Vandaag zijn het er 12. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 21 doden per dag, tegen 22 doden per dag een week eerder.

Doden corona 14 april 2021 - NOS

Bekend is dat het werkelijke aantal doden hoger ligt; niet alle covidpatiënten worden via een test als zodanig geregistreerd. Het CBS probeert de totale sterfte in kaart te brengen door overlijdens af te zetten tegen de verwachting voor deze tijd van het jaar. Vorige week was er voor het eerst in een aantal weken weer een lichte 'oversterfte', waar er in de week daarvoor juist minder mensen overleden dan verwacht.