Philipsen is Cavendish nu wel te snel af in Turkije, ondanks kopwerk Jakobsen

Na drie tweede plaatsen en een vijfde plaats heeft sprinter Jasper Philipsen eindelijk zijn etappe te pakken in de Ronde van Turkije. De pas 23-jarige Belg van Alpecin-Fenix bleef in de zesde etappe van 129 kilometer van Fethiye naar Marmaris routinier André Greipel (Israel Start-Up Nation) en generatiegenoot Kristoffer Halvorsen (Uno-X) voor.

Regerend Nederlands en Europees kampioen strandracen Ivar Slik (À Bloc) trok als leider in het tussensprintklassement - een klassement met de prachtige naam Beauties of Turkey - vroeg ten aanval en kreeg vier man mee. De vlucht van de dag deed ook nu zijn reputatie eer aan, want op 12 kilometer voor de streep werden de vijf ingerekend.

Toch liet het peloton zich niet zomaar naar een massasprint voeren. Een paar venijnige beklimmingen, waarvan een enkele met stroken tot 10 procent stijging, in de finale waren voor mannen als Merhawi Kudus (Astana, vijfde), Quentin Pacher (B&B, achtste) en Jhojan García (Caja Rural, vierde) aanleiding om een aanval te doen op de blauwe leiderstrui van de Spanjaard José Manuel Díaz.