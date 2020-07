Communicatieplatform Slack beschuldigt Microsoft van oneerlijke concurrentie

Slack, de maker van communicatiesoftware voor bedrijven, heeft bij de Europese Commissie een aanklacht ingediend tegen Microsoft. Volgens het bedrijf is er sprake van oneerlijke concurrentie doordat de softwaregigant zijn communicatiesoftware Teams gebundeld aanbiedt met Office 365. Dit is het bekende kantoorpakket met onder meer Word en Excel.

Volgens Slack heeft Microsoft Teams illegaal gekoppeld aan zijn "markt-dominante" Office-pakket. Miljoenen gebruikers zouden geforceerd worden het te installeren, verwijderen zou worden bemoeilijkt en de ware kosten voor bedrijven om de communicatiesoftware te gebruiken worden verborgen.

Heel populair

Door de coronacrisis moeten veel mensen opeens vanuit huis werken, waardoor Teams heel populair is geworden. In maart maakten er 44 miljoen mensen dagelijks gebruik van de software, een maand later was dit aantal al gestegen naar 75 miljoen.

Dat maakt deze zaak direct ook heel relevant en interessant. De algemene verwachting is dat veel werknemers de komende maanden nog deels of zelfs volledig vanuit huis zullen werken. Daarnaast is het goed mogelijk dat veel bedrijven deze werkwijze na de crisis doorzetten. Goede communicatiesoftware is dan essentieel. Voor aanbieders van dergelijke software - waaronder dus Slack en Microsoft - zijn de belangen dus groot.

Via zowel Slack als Microsoft kunnen werknemers op verschillende manieren communiceren. Zo is een-op-een-communicatie mogelijk, maar ook communicatie in groepen. Daarnaast is het mogelijk om via de programma's met elkaar te videobellen.

Gedrag uit het verleden

"Slack wil simpelweg eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld", zegt Slack's hoofd juridische zaken David Schellbase in een verklaring. "Microsoft keert terug naar gedrag uit het verleden. Ze hebben een zwak, gekopieerd product gemaakt." Hij vraagt Brussel om hierop snel actie te ondernemen.

De opmerking dat Microsoft "terugkeert naar gedrag uit het verleden", is een verwijzing naar de tijd dat internetbrowser van het concern dominant was: Internet Explorer. Dat was toen een grote zaak in Europa en Microsoft werd uiteindelijk gedwongen om mensen een keuze te geven.

Dat er nu een klacht ligt, betekent niet per definitie dat de Europese Commissie ook onderzoek gaat doen. Het kan maanden duren voordat hierover een besluit wordt genomen. Spotify diende vorig jaar maart een klacht in tegen Apple, het duurde vervolgens vijftien maanden voordat er officieel een onderzoek werd gestart. Deze zaak kan dus nog jaren duren.

Kwartaalcijfers

Microsoft wil tegenover de NOS niet direct op de beschuldigingen reageren. De aanklacht van vandaag komt enkele uren voordat Microsoft z'n nieuwste kwartaalcijfers presenteert. Het is onduidelijk of het bedrijf dan in zal gaan op de aanklacht.