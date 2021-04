Britse overheid roept op thuis te blijven tijdens de uitvaart van prins Philip

De voorbereidingen voor de uitvaart zijn in volle gang - AFP

De Britse overheid roept Britten op om morgen voor de uitvaart van prins Philip niet naar de koninklijke paleizen te komen. "Hoewel het een bijzonder moeilijke periode is voor velen, vragen we het publiek om niet naar de koninklijke verblijven te komen of zich daar te verzamelen", staat te lezen in een tweet van het ministerie van Cultuur, Media en Sport. Eerder werd ook al verzocht om niet massaal bloemen te komen neerleggen bij de paleizen van het Britse koningshuis, maar daar werd weinig gehoor aan gegeven.

Het ministerie geeft verder een aantal tips over hoe de uitvaart gevolgd kan worden en hoe deelneming kan worden betuigd: blijf thuis en doe mee aan de 1 minuut stilte die morgen om 15.00 uur voor de prins wordt gehouden, teken het digitale condoleanceregister en volg de plechtigheid op televisie. Daarnaast is het ook mogelijk een donatie te doen aan een van de organisaties waarvan prins Philip beschermheer was. Daarvan is een lijst gepubliceerd op de website van het Britse koninklijk huis.