Stiekem hopen ze in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven dat Ajax de beker wint

Erik ten Hag met de KNVB-beker in 2019 - Pro Shots

De bekerfinale van zondag in de Kuip tussen Ajax en Vitesse gaat bepalend zijn voor de verdeling van de Europese tickets voor komend seizoen. Met nog vijf speelronden te gaan in de eredivisie loopt de spanning op. Als Ajax de beker wint, gaat de vlag uit bij PSV, AZ en Feyenoord. Als Vitesse wint, dan is het dubbel feest in Arnhem. Want dan is Vitesse verzekerd van een ticket voor de Europa League. Bekijk in de carrousel hoe de Europese tickets met de huidige stand verdeeld worden en hoe de tickets over de Europese landen verdeeld zijn:

In totaal mag Nederland vijf ploegen inschrijven voor de Europese bekertoernooien. Twee voor de Champions League, een voor de Europa League en twee voor de nieuwe Conference League. De kampioen (Ajax kan de titel bijna niet meer ontgaan) gaat rechtstreeks de Champions League in. De nummer twee (nu PSV) stroomt in de tweede kwalificatieronde in en moet drie ronden doorkomen om het hoofdtoernooi te halen. Lukt dat niet, dan valt het terug naar de Europa League. Daarin komt ook de bekerwinnaar terecht. De nummer drie van de eredivisie (nu AZ) en de winnaar van de play-offs krijgen een ticket voor de voorronde van de Conference League. Hoofdrekenen Nu komt het. Als Ajax de beker wint én kampioen wordt, komt er een Europa League-ticket vrij. Dat gaat dan naar de nummer drie van de eredivisie. Voor PSV en AZ zou dat een troostprijs zijn na het mislopen van de tweede plaats. Voor de nummer vier komt er bij bekerwinst van Ajax een gunstigere plek vrij in de Conference League. Op dit moment staat Vitesse vierde, maar Feyenoord volgt op twee punten. Als Vitesse de beker wint, moet Feyenoord derde worden om hetzelfde ticket te bemachtigen. Het gat naar PSV en AZ is zeven punten. Een wezenlijk verschil.