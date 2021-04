Kabinet wil boete voor schenden quarantaineplicht van 435 euro

Het kabinet stuurt definitief twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer met nieuwe corona-wetgeving. Het gaat om de quarantaineplicht na reizen en het invoeren van het coronatestbewijs om mee te kunnen doen aan bepaalde activiteiten.

Het kabinet wil de verplichte quarantaine invoeren "omdat onderzoek aantoont dat mensen zich slecht aan de regels houden".

Wie zich niet aan de verplichting houdt kan een boete van 435 euro krijgen. Alle reizigers uit gebieden met 'zeer hoog risico' moeten minimaal vijf dagen in quarantaine. Als zij daarna een negatieve testuitslag hebben, houdt de quarantaine op. Zo niet, dan komen er nog vijf dagen bij, tot een totaal van tien dagen.

"Reizigers moeten als zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin reis- en contactgegevens staan en zij zijn zelf verantwoordelijk voor een geschikte quarantaine-accommodatie", zegt het kabinet.

Het gaat om reizen per auto, trein, bus en vliegtuig. Reizigers worden gecontroleerd op het bezit van een negatieve testuitslag of een ingevulde quarantaineverklaring.

Testbewijzen

Verder wil het kabinet per wet regelen dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals de horeca, evenementen, sportwedstrijden en culturele instellingen zoals concertzalen, musea en theaters.

Tot en met juni betaalt de overheid de kosten die hieraan verbonden zijn, daarna moeten bezoekers van de activiteiten het zelf betalen. "Dat betekent dat zij dan een beperkte bijdrage per test betalen van maximaal 7 euro 50", zegt het kabinet.

Voor de testen en testlocaties bij fieldlabs is 1,1 miljard euro uitgetrokken.

Voorwaarde voor de inzet van testbewijzen is dat versoepelingen op een andere manier niet kunnen. Publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer of het gemeentehuis vallen er niet onder.

Openingsplan kabinet

De testbewijzen zijn een onderdeel van het openingsplan dat het kabinet dinsdag presenteerde. Of de testbewijzen worden ingezet hangt dus af van de stappen uit het openingsplan die het kabinet nog zal aankondigen.

Als is bewezen dat gevaccineerden en mensen die al een coronabesmetting hebben gehad niet of nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het virus, dan kan ook dat gelden als negatief testbewijs. Hoe burgers dat moeten aantonen is nog niet duidelijk.

Over beide wetsvoorstellen moeten de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog beslissen.