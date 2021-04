Prominente Franse moslima en talkshow-host moet onderduiken

In Frankrijk is ophef ontstaan na een serie incidenten rond moslims. Moskeeën zijn beklad en in brand gestoken en Nadiya Lazzouni, een onder moslims populaire talkshow-host, is bedreigd. De islamitische koepelorganisatie CFCM heeft het geweld veroordeeld. De Franse bisschoppenconferentie heeft z'n solidariteit betuigd met moslims en minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin sprak publiekelijk zijn afkeer uit. Nadiya Lazzouni heeft deze week een aanklacht ingediend wegens 'doodsbedreigingen'. Zij is juriste en journaliste en heeft een eigen programma op YouTube dat veel bekeken wordt door jonge moslims. Een week geleden kreeg ze een brief thuis bezorgd. "Hou je kop en rot op", schreef de anonieme afzender. "Neem je grote bek maar mee naar Noord-Afrika."

Ondergedoken Ze is bang omdat de brief op haar privéadres werd bezorgd. "Ze weten waar ik woon. Dat is iets heel anders dan een bedreiging op sociale media." Lazzouni is ondergedoken. "Ik leef nu bij vrienden. En als ik op straat loop, trek ik vaak een capuchon over m'n gezicht. Ik merk dat ik steeds om me heen kijk of er niemand op me afkomt", vertelt ze. In de brief werden ook Franse moslims in het algemeen bedreigd. "We gaan 'niet-Franse' wijken bezoeken en sommigen daar zullen om hun moeder schreeuwen voor ze een nekschot krijgen", aldus de afzender. Een half jaar geleden maakte de NOS nog een reportage over haar werk en haar talkshow.

Nadiya Lazzouni werd vrijwel meteen nadat ze de dreigbrief had gekregen en dat had gemeld op Twitter, gebeld door een medewerker van president Macron. "Er werd me gevraagd wat ik nodig had. Ik zei dat ik graag tijdelijk wilde verhuizen en graag politiebescherming wilde. Maar ik heb daarna niets meer gehoord. Er is ook nog geen agent bij me langs geweest om de brief op te halen, om bijvoorbeeld sporen of vingerafdrukken te zoeken." De Europese journalistenorganisatie EFJ Europa heeft de zaak aangekaart bij de Raad van Europa. Wet tegen moslimextremisme De afgelopen dagen waren in Frankrijk ook andere moslims doelwitten van uiteenlopende acties.

In Rennes werden zondag anti-islamitische leuzen ontdekt op de muur van een islamitisch centrum. In Nantes werd twee dagen ervoor de toegangsdeur van een moskee in brand gestoken. In Le Mans pakte de politie een 24-jarige man op die op sociale media had gezegd een moskee in de stad te willen aanvallen. Bij hem thuis werden geweren en munitie gevonden. In de Franse pers is een verband gelegd tussen de anti-islamitische acties en de start van ramadan. Maar de advocaat van Nadiya Lazzouni ziet dat anders. "Het parlement debatteert op dit moment over een wet tegen moslimextremisme. Dat heeft geleid tot een hele serie islamofobe acties", zegt Arié Alimi.

Quote Ik pleit in mijn talkshow altijd voor verdraagzaamheid. Nadiya Lazzouni