Tien maanden cel voor relschopper avondklokrellen Den Bosch

Een 21-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor openlijk geweld tijdens de avondklokrellen in Den Bosch op 25 januari. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen. Hij is de eerste verdachte die voor deze rellen veroordeeld is door de politierechter.

De Bosschenaar zegt zich impulsief te hebben gedragen en spijt te hebben van wat hij gedaan heeft, meldt Omroep Brabant. Bewakingscamera's filmden de man op meerdere plaatsen, onder meer bij een snackbar en een brillenwinkel. Op beelden is te zien hoe hij tegen een ruit trapt, winkels binnenstapt en een paar blikjes fris meeneemt.

"Ik was bij familie in de Graafsewijk en ik hoorde dat er rellen waren. Ik heb me heel erg laten meeslepen", zei de man tijdens de rechtszaak. "Ik denk dat het impulsief gedrag was. Ik ben begonnen met trainingen om dat onder controle te krijgen". De man is eerder veroordeeld en stond onder toezicht van de reclassering.

Nog meer verdachten voor de rechter

Een tweede verdachte, een 21-jarige man uit Rosmalen, is veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Vandaag staan nog twee verdachten voor de politierechter. De uitspraak in hun zaken volgt nog.

Avondklokrellen

Op 25 januari trokken zo'n 200 mensen het centrum van Den Bosch in. Anderhalf uur lang vernielden ze straatmeubilair, fietsen, auto's, ruiten en plunderden ze winkels. Tientallen verdachten werden opgepakt, vooral voor overtreding van de avondklok. Ook op andere plaatsen in het land braken rellen uit na het instellen van de avondklok.