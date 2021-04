Jaar cel voor schrijvers dreigbrieven naar windparkbouwers

De eerste dreigbrief, uit maart 2019, was voor een aannemer uit Nieuw-Buinen. "Als u uw onderneming voort wilt zetten, stopt u de werkzaamheden voor windboeren en dat binnen één week", schreven de anonieme verzenders. "Zo niet? Dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar." De aannemer trok zich terug.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de 63-jarige verdachte uit 2e Exloërmond en de 59-jarige verdachte uit Meeden. De straf valt lager uit, omdat beide mannen zijn vrijgesproken van het ophangen van pamfletten in Groningen, waarin werd gedreigd met het dumpen van asbest.

De rechtbank in Assen heeft twee mannen tot een celstraf van een jaar veroordeeld, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het sturen van dreigbrieven naar ondernemers die betrokken waren bij de aanleg van windparken in Drenthe en Groningen.

Ook werd op meerdere terreinen asbest gedumpt en werden waarschuwingsbordjes over de aanwezigheid van asbest opgehangen. Op een tiewrap waarmee een bordje was opgehangen zat dna van de man uit Meeden, zei het OM vorige maand. Toch acht de rechtbank niet bewezen dat de twee ook daarvoor verantwoordelijk waren.

Nog geen twee weken later ontving een andere aannemer ook een brief, met een verwijzing naar de brief aan zijn collega. "We hebben met u minder geduld. U krijgt 48 uur om uw onderneming veilig te stellen." In de maanden daarna werden tientallen andere ondernemers ook bedreigd.

De twee werden in juni 2019 opgepakt. Beiden zijn lid van actiegroepen tegen de windparken. Volgens de rechtbank blijkt hun betrokkenheid vooral uit de heimelijk opgenomen gesprekken tussen beide verdachten. In die gesprekken werd onder andere gesproken over het selecteren van bedrijven die een zwartboek met dreigende teksten moesten ontvangen.

De twee zeggen dat de brieven niet van hen afkomstig zijn. De man uit Meeden zat zes maanden in voorarrest, de man uit 2e Exloërmond zes weken.

Verzet

Omwonenden en actiegroepen verzetten zich tegen de windparken, tot aan de Raad van State toe. Dat kon de bouw niet stoppen.

Het windmolenpark langs de N33 bij de Groningse plaats Meeden is in de testfase. Daar zijn de geplande 35 windmolens geplaatst. De bouw van de windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer, westelijk van Stadskanaal, was vorige maand voor de helft klaar; 23 van 44 windturbines waren opgebouwd.