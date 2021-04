Wederom geen tennis in Rosmalen dit jaar: 'Volwaardig toernooi onmogelijk'

Het gecombineerde tennistoernooi van Rosmalen gaat voor het tweede jaar op rij niet door. De organisatie nam in overleg met de tennisbonden ATP en WTA de beslissing omdat onder de huidige omstandigheden "een volwaardig toernooi onmogelijk" zou zijn.

Niet alleen alle maatregelen met betrekking tot het coronavirus hebben een negatieve invloed op het toernooi. "De beslissing van Roland Garros om een week op te schuiven (en daardoor overlapt met Rosmalen) heeft daarnaast een grote impact op het evenement", laat directeur Marcel Hunze weten.

"Met de huidige geldende maatregelen in Nederland is het onmogelijk om toeschouwers en hospitality-gasten te verwelkomen, een essentieel onderdeel voor het succes van het toernooi", aldus Hunze.

Het evenement zou dit jaar van 5 tot en met 13 juni plaatsvinden. Kiki Bertens en Daniil Medvedev waren door de organisatie vastgelegd.

In 2019 waren Alison Riske en Adrian Mannarino de laatste winnaars in Rosmalen. Riske versloeg in de finale bij de vrouwen Kiki Bertens, die vijf matchpoints onbenut liet.