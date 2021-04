Bertens tankt vertrouwen en zet Oranje op 1-0: 'Blij dat eerste zege binnen is'

Tegen de nummer 146 van de wereld kon ze aan haar zelfvertrouwen werken. Het spel van Bertens was nog wisselvallig, maar naarmate de partij vorderde liet ze steeds beter tennis zien.

Druk van het moeten winnen

"Het zijn zware maanden geweest, dus ik ben blij dat mijn eerste winstpartij in het enkelspel binnen is", vertelde Bertens, die naar eigen zeggen de druk van het moeten winnen wel voelde. "Je weet dat je de wedstrijd voor het team moet winnen, vooral als het op mijn favoriete ondergrond gravel is. Ik ben blij dat het gelukt is."

Bertens ondervond weinig hinder meer van haar achillespees, waaraan ze in het najaar van 2020 werd geopereerd. "Hier en daar voelde ik het nog wel, vooral bij het afzetten met serveren. De spier heeft het verder goed gehouden."

