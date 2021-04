Is het Castro-tijdperk op Cuba bijna ten einde? 'Het is hier elke dag overleven'

Cuba - ANP

In Cuba begint vandaag het congres van de Communistische Partij, de enig toegestane politieke partij op Cuba. Het congres luidt het einde van een tijdperk in: Raúl Castro, de broer van Fidel, legt naar verwachting zijn functie als hoofd van de partij neer en maakt plaats voor een nieuwe generatie. Betekent dit het einde van het bewind van Castro? Yuribert Capetillo Hardy maakte na de dood van Fidel Castro, eind 2016, de VPRO-documentaire Cuba na Castro. "Eigenlijk klopt de naam niet, want het regime van Castro leeft voort", zegt hij. "Over een paar dagen is dat misschien anders, maar zolang Raúl nog leeft, is hij de baas." Dat denkt correspondent Marc Bessems ook. "Raúl zal achter de schermen heel veel macht blijven houden. Hij heeft zich jaren voorbereid op deze pensionering. De nieuwe generatie die het gaat overnemen, heeft hij zelf benoemd en klaargestoomd." Capetillo Hardy groeide op in de Cubaanse hoofdstad Havana en wilde op jonge leeftijd al het land verlaten. "Met een tv-antenne konden we Amerikaanse commercials zien. Ik zag allerlei chocoladereclames, zoals die van Kit-Kat. Dat kenden wij niet. Mijn doel werd toen: Kit-Kat eten."

Economie ingestort Op z'n zeventiende vertrok hij naar Nederland. Volgens Capetillo Hardy is er sindsdien weinig veranderd in Cuba. En door de Amerikaanse sancties en de coronapandemie is de situatie op het eiland verslechterd, want de toeristen blijven weg. "En dat toerisme is de motor van de Cubaanse economie", zegt correspondent Bessems. "Het regime heeft zelf toegegeven dat de economie met 11 procent is gekrompen, dus ze hebben het echt zwaar." Dat merkt ook de familie van Capetillo Hardy. "De regering heeft overal in het land winkels geopend, waar je van alles kunt kopen tegen heel hoge prijzen. Het is een soort supermarkt met brood, kaas en ham", zegt hij. Maar je komt de winkel alleen in als je betaal met de MLC: Moneda Libremente Convertible. Een nieuwe munt die in het leven is geroepen om de handel in dollars en euro's op de zwarte markt, tegen te houden. "Ik stuur mijn vader geld, zodat hij eten kan kopen. Maar dat geld kan hij niet opnemen", zegt Capetillo Hardy. "Hij kan het alleen uitgeven met zijn betaalpas in zo'n winkel waar ze alleen de MLC accepteren."

Yuribert Capetillo Hardy op Cuba - eigen foto

Door de economische crisis ontkomt de Communistische Partij er niet aan om het tijdens het congres te hebben over hervormingen. Deze week werden er al een aantal landbouwhervormingen aangekondigd. Zo mag je nu onder bepaalde voorwaarden een koe slachten en het vlees verkopen. "Bijna alles op Cuba is staatsbezit, dus ook een koe", zegt Bessems. "Als je het vlees wilt verkopen, dan is dat niet zo eenvoudig. Die regels hebben ze nu iets versoepeld. Boeren kunnen nu onder allerlei voorwaarden koeienvlees verkopen. Het is maar een klein stapje." De vader van Yuribert Capetillo Hardy is blij met die kleine stap. "Ze hopen zo de Cubanen voorlopig weer tevreden te houden en dat lukt".

Boer op Cuba: alles in het land is staatsbezit - ANP