Wageningse scholieren verrassen WOII-veteranen met een persoonlijke brief

Voor het tweede jaar op rij kunnen veteranen uit de Tweede Wereldoorlog vanwege corona niet naar Wageningen komen voor het traditionele bevrijdingsdefilé. De veteranen worden dit jaar daarom thuis bezocht; vandaag krijgen ze allemaal bloemen en een brief die een scholier aan ze heeft geschreven. Wageningen 45, de organisatie achter alle activiteiten rond 4 en 5 mei in Wageningen, onderzocht hoeveel van de veteranen die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied hebben gevochten, nog in leven zijn. Dat bleken er 680 te zijn, van wie er 288 in Nederland wonen. Een van hen is meneer Van Doorn, hij kreeg zijn brief vanochtend (en las een stukje voor):

Thera Westerhoud, directeur van Wageningen 45 legt uit aan het NOS Radio 1 Journaal: "We wisten dat corona nog wel even zou blijven, dus toen dachten we: hoe gaan we de koppeling maken tussen de laatste generatie bevrijders en het nu?" De Nederlandse veteranen krijgen door in totaal zestig vrijwilligers een bedankbrief uitgereikt. De veteranen die in het buitenland wonen krijgen ook brieven. "Die zijn inmiddels aangekomen bij de militaire attachés, bij de ambassades, en die worden van daaruit in deze periode verzonden naar de veteranen."

Quote Zij zijn onze laatste oren en ogen van die periode Thera Westerhoud, directeur van Wageningen45