Uitschakeling Ajax zegt Vitesse niets: 'Heeft geen enkele invloed op bekerfinale'

Ja natuurlijk heeft Vitesse-trainer Thomas Letsch met veel belangstelling gekeken naar Europa League-wedstrijd van Ajax, zondag de tegenstander in de bekerfinale. Maar na de uitschakeling van de Amsterdammers door AS Roma kan de Duitser niet spreken over een voor- of nadeel voor zijn elftal.

"Dat heeft geen enkele invloed op de wedstrijd van zondag", denkt Letsch, die vooruitblikt op wat het hoogtepunt in zijn trainerscarrière moet worden.

Beste ploeg wint niet altijd

Wat de Europese tweekamp van Ajax met de Romeinen hem wel zegt, is dat niet altijd de beste ploeg hoeft te winnen. En dat is wat de Arnhemmers vanuit hun underdogrol geloof geeft in een goed resultaat. Letsch: "Ajax heeft de beste ploeg, zonder twijfel. Maar we hebben eerder dit seizoen in Amsterdam al laten zien wat we kunnen."

In de eredivisie ontsnapte Ajax op eigen veld aan puntenverlies. "We speelden een goede eerste helft, maar maakten uiteindelijk twee fouten te veel. We moeten het nu beter doen."

