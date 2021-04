Johan Remkes (VVD) tijdelijk gouverneur in Limburg

VVD'er Johan Remkes wordt waarnemend commissaris van de koning in Limburg, of zoals het in die provincie wordt genoemd gouverneur. De regering benoemt hem als voorlopige opvolger van Theo Bovens. Minister Ollongren heeft Remkes opgedragen te werken aan herstel van de bestuurlijke verhoudingen in Limburg.

Het hele dagelijks bestuur van de provincie stapte vorige week op naar aanleiding van een subsidieschandaal rond CDA'er Herman Vrehen. Die was directeur van een natuurstichting die tonnen aan subsidie kreeg van de provincie.

Motie van wantrouwen

Vrehen sluisde dat geld door naar bedrijven die opdrachten uitvoerden voor de stichting. Omdat de provincie het liet gebeuren, werd een motie van wantrouwen ingediend, maar het college hield de eer aan zichzelf nog voordat die in stemming kwam.

De gedeputeerden vertrokken vorige week direct. Gouverneur Bovens zei toen dat hij ook weggaat, maar dat hij aanblijft tot er een opvolger is benoemd. Gisteren kondigde hij aan dat hij toch niet langer wil aanblijven.

Volgens Bovens is het "vrijwel onmogelijk om zowel de vertrekkende gouverneur te zijn als de gouverneur die gelijktijdig in zijn eentje het college van Gedeputeerde Staten vormt in afwachting van een nieuw college".

Vicepremier, commissaris en burgemeester

Remkes heeft een lange staat van dienst in bestuurlijk Nederland. Hij was onder meer vicepremier, Tweede Kamerlid en commissaris van de koning in Noord-Holland. Na zijn pensionering als commissaris was hij ook waarnemend burgemeester van Den Haag. Verder was hij voorzitter van commissies die de stikstofproblematiek en het parlementaire stelsel onderzochten.

Zijn benoeming gaat maandag in en geldt totdat er een nieuwe commissaris is benoemd. Ollongren praatte vandaag in Maastricht met Provinciale Staten over de situatie.