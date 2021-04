Voormalig Studio Sport-commentator Heinze Bakker (79) overleden

Heinze Bakker - Hollands Hoogte

Voormalig sportjournalist Heinze Bakker is op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-presentator en -commentator was al geruime tijd ziek. Bakker was werkzaam voor onder meer de NCRV en de AVRO voordat hij in 1981 overstapte naar NOS Studio Sport. Daar was hij commentator en verslaggever bij tal van schaats- en tennistoernooien, de Tour de France en de Olympische Spelen. Ook presenteerde hij Studio Sport op zondagavond en was hij jarenlang eindredacteur.

Voor de NOS deed Bakker verslag van ruim 60 internationale schaatstoernooien, meer dan 25 grandslamtennistoernooien, 11 Olympische Spelen, 8 edities van de Tour de France en de Elfstedentochten van 1985 en 1986. Bovendien was hij geruime tijd een van de vaste presentatoren van Studio Sport, waardoor zijn karakteristieke, rustige stemgeluid vaak op zondagavond om 19.00 uur in miljoenen Nederlandse huiskamers te horen was. De laatste jaren werkte Bakker als eindredacteur bij Studio Sport, voor hij in 2002 met vervroegd pensioen ging. Radio Tour de France Eind jaren zeventig deed Bakker samen met Hans Prakke en Theo Koomen verslag voor Radio Tour de France. In 1977 zat Bakker op de motor en de ervaren Koomen vooraan in de koers in de eerste auto. Dat werd snel omgedraaid. "Binnen een week had Theo drie keer de verkeerde winnaar genoemd. Dat was niet zijn plek", zei Bakker in 2013 in het programma De Perstribune. "Toen zijn we omgedraaid en Theo is nooit meer van de motor weggeweest."

De ploeg van Radio Tour de France van 1981 met Heinze Bakker (staand tweede van links) - ANP