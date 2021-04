Weer meevaller: Pfizer gaat wekelijks minstens 144.000 vaccins versneld leveren

Nederland heeft op korte termijn een forse meevaller met de leveringen van het Pfizer-vaccin. De farmaceut laat aan de NOS weten vanaf eind april wekelijks tussen de 144.000 en 230.000 vaccins versneld te gaan uitleveren. Deze aantallen komen boven op de half miljoen vaccins per week die al op de planning stonden.

De versnelling betekent dat er bijvoorbeeld in de week van 26 april bijna 700.000 doses van het vaccin worden geleverd in plaats van 500.000. In de week van 31 mei en daarna gaat het om wekelijks 1 miljoen doses in plaats van 800.000. Van het vaccin zijn twee doses nodig voor de beste bescherming tegen het coronavirus.

De Europese Commissie kondigde eerder deze week al aan dat er voor de hele EU 50 miljoen doses vervroegd worden geleverd. De boodschap was toen nog dat deze vaccins eind juni werden uitgeleverd, maar voor Nederland wordt dat dus veel eerder.

Tweede meevaller

Het Nederlandse deel van de vervroegde levering van 50 miljoen komt neer op 1,92 miljoen doses. Ze zouden eigenlijk later in 2021 pas aankomen, maar zijn nu naar voren gehaald. Die vaccins komen boven op de 10,5 miljoen die Nederland in het eerste half jaar van 2021 toch al zou ontvangen.

Het is deze week de tweede keer dat Pfizer een meevaller meldt. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat Nederland in de maanden mei en juni in totaal 300.000 doses versneld geleverd zou gaan krijgen. Daar komen nu dus bijna 2 miljoen doses bij.