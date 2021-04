Eerste training in Italië eindigt voor Pérez met botsing; twee auto's weggetakeld

De eerste vrije training in Italië voor de Grand Prix van Emilia-Romagna is niet goed verlopen voor Red Bull Racing, het Formule 1-team van Max Verstappen. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, kwam door communicatieproblemen op Imola in botsing met de Fransman Esteban Ocon (Alpine) en spinde, nadat zijn rechterachterband van de velg was geschoten.

Een eindje verderop kwam ook de bolide van Ocon tot stilstand in het gras langs het circuit, waarna de sessie tijdelijk werd stilgelegd. Beide bolides konden niet op eigen kracht terug naar de pitstraat en werden weggetakeld. Veel communicatieproblemen "Ocon reed langzaam en Pérez was bezig aan een snelle ronde", reageerde Red Bull-teambaas Christian Horner. "Ze hebben elkaar geraakt, maar meer weet ik niet, want de beelden zijn spoorloos." Door technische problemen in Italië drongen niet alle beelden door tot de teams en de televisiekijkers. "De communicatie was een groot probleem", zei ook Ferrari-teambaas Matteo Binotto. "We hadden geen contact met Charles Leclerc. Dat is niet alleen vervelend, maar het kan ook gevaarlijk zijn." "We hadden allemaal dezelfde problemen. We misten van alles: beeld, geluid, maar ook data", vatte Haas-teambaas Günther Steiner de rommelige situatie samen. Ook Verstappen door het grind Mercedes-coureur Valtteri Bottas noteerde de snelste rondetijd in de eerste trainingssessie voor de tweede grand prix van het seizoen, maar de verschillen aan top van de ranglijst waren zeer klein. Bottas' teamgenoot en WK-leider Lewis Hamilton gaf vier honderdsten toe, Verstappen een kleine zes honderdsten van een seconde. Voordat Pérez zijn training moest staken was ook Verstappen al even door het grind gereden, maar daarbij liep zijn auto geen schade op. Hij was overigens lang niet de enige, ook onder anderen Hamilton schoot van de baan.

Lewis Hamilton tijdens de eerste training op Imola - Reuters

Drie weken geleden won Hamilton in Bahrein de openingsrace na een enerverend duel met Verstappen. De auto van Red Bull Racing was het hele weekeinde sneller dan de Mercedes, een zeldzaamheid na jaren waarin het team van Verstappen steevast topsnelheid tekort kwam. Toch zegevierde Hamilton, die door de bandenstrategie en goed verdedigend werk in de slotronden voor Verstappen bleef. 'Met sterkere motor staan we er beter voor' Het optimisme bij Verstappen is groot vergeleken met een half jaar geleden, toen hij uitviel in Imola met een auto die niet snel genoeg was Mercedes bij te benen. "Vorig jaar waren we hier best competitief, maar verloren we veel terrein op het rechte stuk. Nu hebben we een sterkere motor en staan we er nog beter voor."

Max Verstappen op Imola - Reuters

"De RB16B is moeilijk te vergelijken met de auto van vorig jaar. We hebben nog maar op één circuit gereden, dus het is moeilijk te beoordelen. Aerodynamisch is er behoorlijk veel veranderd, maar het belangrijkste is dat de auto erg goed aanvoelt en lekker ligt." "Naar de balans is het altijd zoeken, maar daar hebben alle teams mee te maken. Het is een van de uitdagingen van de Formule 1 om dat op elk circuit optimaal voor elkaar te krijgen."