Serena Williams begint met mede-investeerders voetbalclub voor vrouwen

Tennisster Serena Williams en Hollywood-actrice Natalie Portman investeren met een groep van ruim dertig personen in een nieuwe vrouwenvoetbalclub in de Amerikaanse profcompetitie. Het team zal vanaf 2022 deelnemen aan de competitie.

Bekende actrices als Eva Longoria, Jennifer Garner en America Ferrera en veertien oud-internationals hebben zich aan het project verbonden. Williams' man, techondernemer Alexis Ohanian, en hun tweejarige dochtertje Olympia zijn eveneens mede-eigenaren van de nieuwste club.

Momenteel zijn er negen teams in de Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen, volgend seizoen komt daar een extra team bij, uit Louisville. Het team van Williams en consorten sluit in 2022 aan.

Angel City

De club van Williams en haar mede-investeerders heeft nog geen naam en ook nog geen stadion. Voorlopig werkt de groep onder de naam Angel City. Met logischerwijs Los Angeles als thuisbasis. Voor het einde van het jaar zal duidelijk worden wat de officiële naam van het team wordt. Duidelijkheid over spelers en staf komt pas in 2021.

Een ding is wel zeker: het zal het enige team in de competitie zijn dat voornamelijk vrouwelijke eigenaren heeft. En dat is niet het enige opmerkelijke, ook de weg ernaartoe ging niet volgens de gebaande paden. Nog voordat een akkoord was gesloten met de NWSL - de koepelorganisatie van het Amerikaanse professionele vrouwenvoetbal - hadden Williams cs. de club al in de steigers gezet.