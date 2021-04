Celstraffen voor leiders massaal protest Hongkong

Negen leiders van de pro-democratie-beweging in Hongkong zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het organiseren van een massale demonstratie in 2019.

Zo moet mediamagnaat Jimmy Lai (72) 12 maanden de cel in en is voormalig advocaat Martin Lee (82) veroordeeld tot elf maanden voorwaardelijk. Lee was een van de oprichters van de Democratische Partij in de jaren 90.

Een ander kreeg 18 maanden en twee advocaten kregen 12 maanden voorwaardelijk.

Uitlevering

De demonstratie vond plaats op 18 augustus 2019. Vele honderdduizenden inwoners van de voormalige Britse kroonkolonie demonstreerden toen tegen de Chinese regering en het pro-Chinese bestuur van de stad en met name tegen een wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakte.

Die zogenoemde veiligheidswet is vorig jaar juni doorgevoerd en de oppositiebeweging in Hongkong is inmiddels grotendeels monddood gemaakt.