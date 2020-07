Bewoners Heesch met verzakte daken mogelijk eind deze week naar huis

De verzakte daken van zeven huizen in het Brabantse dorp Heesch worden de komende dagen vastgezet. Daarmee is het gevaar dat de daken verder inzakken voorlopig verholpen. Zodra de situatie veilig is, kunnen de bewoners weer naar huis. Mogelijk is dat aan het eind van de week, bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant.

Maandag bleek na onderzoek dat de bevestigingsconstructie van de kap op zeven woningen ontoereikend was. Het gaat om daken met een zogenoemde scharnierkap. De daken worden dichtgevouwen geleverd en uitgeklapt op de woning, om vervolgens op de vloer vastgezet te worden.

Zaterdagavond werden vijf huizen ontruimd omdat er acuut gevaar voor instorting was. De scharnierdaken waren door onbekende oorzaak aan het inzakken. De huizen werden opgeleverd in 2004 en 2005.