Waarom Portugal wel een regionaal reisadvies kreeg en Kroatië niet

Het is een risico waar elke vakantieganger dit jaar rekening mee moet houden: het reisadvies voor het land waar je op vakantie bent, kan veranderen. Dat gebeurde ook gisteren in Kroatië, waar het reisadvies van geel naar oranje ging. De verandering heeft gevolgen voor de waarschijnlijk duizenden Nederlanders in het land. Maar ook al was het risico ingepland, toch blijven er vragen.

Zo vragen mensen op sociale media zich af waarom er geen regionaal reisadvies is afgekondigd. In Europa gebeurde dit voor het eerst in Portugal. Bij een regionaal reisadvies voelt niet het hele land de gevolgen van een negatief reisadvies. In Kroatië geldt het oranje reisadvies voor het hele land. "In de regio Istrië zijn bijna helemaal geen besmettingen, waarom is die regio dan nu wel oranje?", vraagt iemand zich af op Facebook.

Volgens RIVM-woordvoerder Loes Hartman heeft dat te maken met een tekort aan gegevens. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) krijgt dagelijks gegevens van Europese landen binnen. Die informatie wordt weer doorgestuurd naar het RIVM. "Kroatië is daarbij maar onderverdeeld in twee regio's: de informatie is niet gedetailleerder beschikbaar", legt Hartman uit. "Tussen die twee regio's was niet veel verschil. Je zou aan Kroatië moeten vragen waarom er maar zo weinig gegevens worden gestuurd."

Portugal stuurde wel meer gedetailleerde informatie. "Dat land zei letterlijk: hier hebben we uitbraken." Daardoor had het RIVM de nodige gegevens om regionale beslissingen te maken.

Samenspel

Het RIVM kijkt ook naar welke maatregelen worden getroffen in een land en hoe die worden nageleefd. Ook zijn maatregelen als testbeleid in het hele land hetzelfde. Dat heeft ook invloed op waarom een advies soms voor een heel land geldt en niet is opgesplitst per regio.

"Van alles samen maken we een situatieschets", zegt Hartman. Die wordt opgestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie krijgt ook informatie van ambassades. "Het is een samenspel van informatie, maar het advies van het RIVM is doorslaggevend", aldus een woordvoerder van BuZa.