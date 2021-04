Verhagen en Van Krevel sneuvelen tijdens EK judo al in eerste ronde

Sanne Verhagen is bij de Europese kampioenschappen judo in Lissabon al in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram blijven steken. De 28-jarige judoka verloor met waza-ari van de Russische Darja Mezjetskaja, die op de wereldranglijst negen plaatsen hoger staat.

Verhagen trof het ook niet met Mezjetskaja, die twee jaar geleden het EK-goud won.

"Het was helemaal niet slecht", blikte Verhagen terug op haar nederlaag. "Ik denk dat ik uit deze partij best wel weer positieve dingen kan halen."

Verhagen loopt dure punten mis in de strijd om een olympisch ticket. Alleen als Verhagen zich plaatst voor de Spelen mag Nederland meedoen aan de gemengde landenwedstrijd in Tokio, omdat de ploeg nog een deelneemster mist in deze klasse.

Bekijk hieronder de reactie van Sanne Verhagen: