Judoka Verhagen sneuvelt tijdens EK al in eerste ronde

Sanne Verhagen is bij de Europese kampioenschappen judo in Lissabon al in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram blijven steken. De 28-jarige judoka verloor met waza-ari van de Russische Darja Mezjetskaja, die op de wereldranglijst negen plaatsen hoger staat.

Verhagen loopt daardoor dure punten mis in de strijd om een olympisch ticket. Alleen als Verhagen zich plaatst voor de Spelen mag Nederland meedoen aan de gemengde landenwedstrijd in Tokio, omdat de ploeg nog een deelneemster mist in deze klasse.

Verhagen, die op de WK van 2014 brons won, eindigde op EK's driemaal net naast het podium. Tegen Mezjetskaja werd ze al na een minuut op haar zij geworpen.

Later komt Naomi van Krevel namens Nederland nog in actie in de categorie tot 52 kilogram.