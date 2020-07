Italiaanse carabinieri verdacht van drugshandel, 'martelkamer in kazerne'

De autoriteiten in Italië hebben een kazerne van de militaire politiedienst carabinieri gesloten, omdat die een vrijplaats zou zijn voor drugshandel, afpersing en mishandeling. Volgens Italiaanse media zijn tien leden uit Piacenza, zo'n 70 kilometer onder Milaan, opgepakt. In totaal zouden 22 mensen worden verdacht van strafbare feiten.

De misstanden op de kazerne zouden sinds 2017 aan de gang zijn. Justitie kreeg er zicht op tijdens een onderzoek naar drugshandel in Piacenza.

De afgelopen zes maanden is onderzoek gedaan met onder meer telefoontaps. De openbaar aanklager zegt dat in die periode, die samenviel met de lockdown in Italië, "de ernstigste vergrijpen" zijn gepleegd "met de grootste minachting" voor de coronamaatregelen.

Een lokale krant meldt dat agenten tijdens de lockdown onder meer formulieren uitschreven voor drugsdealers. Die konden daarmee de straat op om drugs in te kopen. Ook zouden de carabinieri mensen hebben geïntimideerd en afgeperst en zou in de kazerne een martelkamer zijn ontdekt.

De regionale commandant van de carabinieri spreekt van een steek in het hart voor zijn dienst. "Aan onze kant is er absolute bereidheid om mee te werken en de feiten boven water te krijgen", zegt hij. Volgens de aanklager was slechts een lid van de carabinieri in Piacenza niet betrokken bij de illegale praktijken.