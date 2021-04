Sprintkampioen Coleman krijgt strafvermindering, maar loopt Spelen nog steeds mis

De schorsing van topsprinter Christian Coleman is door het sporttribunaal CAS teruggebracht tot achttien maanden. De Amerikaanse wereldkampioen op de 100 meter mist komende zomer echter nog altijd de Olympische Spelen in Tokio.

Coleman werd in oktober 2020 voor twee jaar geschorst omdat hij binnen een jaar drie keer een dopingcontrole had gemist. De schorsing zou op 13 mei 2022 aflopen, maar dat is nu op 14 november. De 25-jarige Amerikaan kan daardoor begin 2022 deelnemen aan de WK indoor.

In voetsporen van Usain Bolt

De 25-jarige Coleman is sinds het stoppen van Usain Bolt in augustus 2017 de grote man op de sprint. Hij won in 2018 de wereldtitel op de 60 meter (indoor) en schreef in hetzelfde jaar het eindklassement van de 100 meter in de prestigieuze Diamond League op zijn naam.

Coleman won in 2019 bij de WK outdoor in Qatar zijn grootste titel tot nu toe uit zijn loopbaan: goud op de 100 meter.

Bekijk hieronder de beelden van de gouden race van Coleman tijdens de WK atletiek in 2019: