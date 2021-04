Chaos in Braziliaanse ziekenhuizen, AzG spreekt van humanitaire catastrofe

Een arts in een ziekenhuis in Rio de Janeiro zegt tegen persbureau AP dat artsen eerst verdovingsmiddelen verdunden, uit vrees dat die op zouden raken. Toen dat gebeurde, moest worden teruggegrepen op verlammingsmiddelen. Ook worden patiënten volgens de arts soms noodgedwongen aan hun bed vastgebonden en zonder verdoving geïntubeerd en beademd.

Het dagelijkse dodental in het land schommelt rond de 3000, een kwart van alle coronadoden wereldwijd. Volgens functionarissen dreigen voor zeker 640 ziekenhuizen ernstige tekorten. De IC-afdelingen in 21 van de 27 regionale hoofdsteden liggen vol.

Volgens Artsen zonder Grenzen is de chaos in Brazilië het gevolg van politiek wanbeleid. Ziekenhuizen en lokale overheden waarschuwen al weken dat er tekorten aan zitten te komen. AzG stelt dat sprake is van een "humanitaire catastrofe". "De verbijsterende cijfers zijn een duidelijk bewijs dat de autoriteiten falen bij de aanpak van de crisis en de bescherming van de kwetsbaarsten."

President Bolsonaro wordt in binnen- en buitenland fel bekritiseerd om zijn gebrekkige antwoord op de coronacrisis in zijn land. Hij minimaliseert de gevaren van het virus en vindt dat Brazilianen hun normale leven weer moeten oppakken. Ook komt hij vaak in conflict met gouverneurs en burgemeesters die strengere maatregelen willen treffen.

Ook de gezondheidsminister van de staat São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, deed in een persconferentie een dringende oproep aan de regering. "We hebben de steun nodig van de federale regering. Dat is niet alleen noodzakelijk voor São Paulo, maar voor het hele land." De gouverneur van de staat sprak van "onverantwoordelijk" beleid en van het "verwaarlozen" van de bevolking.

De federale minister van Volksgezondheid liet weten dat hij verwacht dat er binnen tien dagen een lading verdovingsmiddelen het land binnenkomt, nu een contract is getekend met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. Er zijn gesprekken met onder meer Spanje over noodhulp. Volgens hem blijven de logistieke problemen bij het leveren van zuurstof aan ziekenhuizen "een dagelijkse bron van zorg".

Braziliaanse variant

In januari waren er al grote zuurstoftekorten in de Amazonestad Manaus. In die regio dook een nieuwe coronavariant op waardoor er snel veel besmettingen bij kwamen. Artsen moesten vanwege een tekort aan bedden en zuurstofflessen kiezen welke patiënt er aan de beademing mocht en welke niet. Wanhopige familieleden van patiënten gingen zelf op zoek naar zuurstofflessen. Ook nu doen familieleden een oproep aan medische instelling om verdovingsmiddelen en zuurstof beschikbaar te stellen.

De Braziliaanse variant, ook wel bekend als de P1-variant, lijkt besmettelijker dan de coronavariant die vorig jaar veel slachtoffers maakte. Toch is volgens AzG-directeur Meinie Nicolai vooral de politiek verantwoordelijk voor de chaos in het land. "De P1-variant is zeker een probleem, maar verklaart niet de situatie in Brazilië."