Na lang onderhandelen is transfer een feit: doelman Drommel naar PSV

Joël Drommel - ANP

De overgang zat er al een tijd aan te komen en die is nu rond: Joël Drommel is vanaf volgend seizoen keeper van PSV. Hij komt, na lang onderhandelen tussen de clubs, naar verluidt voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente. Drommel heeft een contract getekend voor vijf seizoenen. PSV maakte zijn komst bekend met een ludiek bericht op social media.

Drommel vertelde halverwege maart al persoonlijk akkoord te zijn met PSV over een contract voor vijf seizoenen. "Nu ligt het aan de clubs", zei hij destijds. Die kwamen er echter niet uit. Twente zou aanvankelijk zo'n 6,5 miljoen euro willen ontvangen. De doelman zelf noemde dat tegen ESPN "een beetje aan de forse kant". Water bij de wijn Zowel Twente als Drommel doet nu water bij de wijn. Belangrijk in de deal was dat Drommel afzag van een contractueel afgesproken percentage van de transfersom. "Het heeft lang geduurd, maar wij zijn tevreden", aldus Twente-directeur Jan Streuer. Vooruitkijkend omschreef de 24-jarige Drommel in gesprek met de NOS de toen aanstaande overgang naar PSV als "een grote stap" in zijn carrière. "Het is mijn ambitie om voor zo'n club te spelen." Bekijk het interview met Joël Drommel van 13 maart.

Twente-keeper Drommel rond met PSV: 'Voelde gelijk goed' - NOS