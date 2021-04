Verstappen zoekt in Emilia-Romagna eerherstel op Italiaanse bodem

"Het is fijn om het jaar competitief te beginnen. Dat voelt heel anders dan ik gewend ben", blikt Verstappen opgewekt terug op de seizoensopener in Bahrein. Weliswaar won wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) de race, maar Verstappen imponeerde. Hij was in alle trainingen de snelste en greep poleposition, maar wist de droomstart net niet te bekronen. Na een bestrafte inhaalmanoeuvre op Hamilton kwam Verstappen uiteindelijk als tweede over de streep.

"We weten dat we een prima auto hebben en een goede auto maakt het een stuk eenvoudiger", zegt de coureur van Red Bull Racing aan de vooravond van de tweede grand prix van 2021.

Italië brengt Max Verstappen geen geluk. Nog nooit stond hij er op het Formule 1-podium. Een vijfde plaats in Monza (2018) is tot nu toe Verstappens beste resultaat, maar komend weekend moet het tij keren.

We zijn prima gestart, maar er zijn geen garanties. Om Mercedes dit seizoen te verslaan, moeten we streven naar perfectie.

Verstappen heeft leren relativeren. "Het resultaat in Bahrein was teleurstellend, maar als tweede worden een slecht resultaat is, verheug ik me op de resterende 22 races."

"Natuurlijk baalde ik even dat ik net de zege misliep, maar ik heb geleerd dat een race te verliezen niet rampzalig hoeft te zijn. Het draait vooral om WK-punten scoren en niet uitvallen. Boos met dingen gaan smijten is zinloos."

Ook over zijn karige erelijst op Italiaans grondgebied maakt Verstappen zich niet druk. "Ik heb in Italië veel pech gehad, maar het is een mooi vakantieland en het eten is lekker. Ik maak me er niet druk om. Dat het hier zo vaak fout ging, is toeval."

Toeval of niet; 2020 was het dieptepunt. De coronapandemie gooide de F1-kalender zo grondig overhoop dat er drie GP's op Italiaanse bodem werden verreden. Drie keer haalde Verstappen de finish niet. In Monza strandde hij met motorproblemen, Mugello eindigde na een chaotische openingsronde met eliminatie en op Imola verknalde een klapband de opmars.

"Het had anders kunnen lopen. Monza is nooit echt ons circuit geweest, maar we waren snel op Mugello en hier ging het vorig jaar ook lekker, tot die Pirelli het begaf", vertelt Verstappen. De 23-jarige coureur focust nu op nieuwe kansen. "De auto voelt top. Ik heb een goed voorgevoel en zie geen enkele reden waarom we hier niet goed voor de dag gaan komen."