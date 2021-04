Kan Vollering in voetsporen treden van toprensters? 'Moet het eerst waarmaken'

De Amstel Gold Race (zondag 18 april), Waalse Pijl (21 april) en Luik-Bastenaken-Luik (25 april) zijn op het lijf geschreven van de renster, die bezig is aan haar derde seizoen bij de profs. In twee van de genoemde koersen kwam ze zelfs al eens juichend over de streep. Maar niet als winnaar.

En Vollering zelf? Die klinkt bescheiden. "Ik hoop het, want wat die meiden allemaal gepresteerd hebben, is supergaaf" en "Dat is heel leuk om te horen, maar ik moet het eerst nog maar eens waarmaken", aldus de 24-jarige renster aan de vooravond van de wielerweek waar ze dit jaar naartoe heeft gewerkt.

"Ik vind het lastig om iemand te bestempelen als het grote nieuwe talent, of de nieuwe Van der Breggen, Blaak, Van Vleuten of Vos te noemen. Want: waar zadel je iemand mee op? Maar ik denk wel dat ze potentie heeft om hele mooie dingen te doen, dat kan ik niet ontkrachten", zegt Knetemann, tegenwoordig wielercommentator bij de NOS.

Het zal niet meevallen om in de voetsporen te treden van Anna van der Breggen (30), Annemiek van Vleuten (38), Marianne Vos (33) en Chantal Blaak (31). Maar als iemand het kan en de leegte weet op te vullen die de (voormalig) wereldkampioenen met hun steeds dichterbij komende wielerpensioen achterlaten, dan is het Demi Vollering wel.

Tot vorig jaar was Vollering namelijk ook blij met ereplaatsen in grote koersen, die ze opgetogen vierde in Luik-Bastenaken-Luik (3e in 2019), Waalse Pijl (5e in 2019) en La Course (3e in 2020).

In 2019 begon Vollering haar profcarrière bij Parkhotel Valkenburg, een ploeg net onder het hoogste niveau waar rensters zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor reed ze haar wedstrijden voor een amateurploeg en werkte ze in een bloemenzaak. Deze winter maakte Vollering de overstap naar de ploeg van Van der Breggen, met wie ze dit voorjaar haar eerste hoogtestage doorliep.

Bloemschikken

Knetemann sloot haar loopbaan in 2019 af bij Parkhotel en trok in dat jaar veel met Vollering op. Als ervaren renster deelde ze regelmatig een kamer met haar jonge, toen 22-jarige ploeggenote, die ze op die manier goed heeft leren kennen.

"Ze is heel creatief, heeft een opleiding bloemschikken gedaan en weet van elk plantje en bloemetje hoe het heet. Maar wat haar echt typeert, is dat ze heel goed te coachen is. Ze is leergierig, heel geordend, ontzettend van de structuur. Ze was toen ook al heel erg bezig met hoe ze het beste kon herstellen, daar zocht ze alles over uit", aldus Knetemann.

Emotioneel

"Ze was ook af en toe emotioneel. Ik heb wel meer wedstrijden gezien die niet goed gingen, en dan was ze zo intens verdrietig. Ze legt de lat zo hoog voor zichzelf. Het is een heel gedisciplineerde renster."