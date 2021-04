Bertens worstelt: 'Iedereen is negatief en dat moeten ze vooral lekker zijn' - NOS

Als nummer 11 van de wereldranglijst geldt Kiki Bertens als het onbetwiste boegbeeld van de Nederlandse tennissters, die vandaag beginnen aan hun Billie Jean King Cup-ontmoeting met China. Maar dat boegbeeld moest de laatste tijd wel de nodige restauratiewerkzaamheden ondergaan, waarbij het de vraag is of ze in haar oude staat hersteld is. Lichaam stribbelt tegen Bertens trok zich anderhalve week geleden op de valreep terug voor het WTA-toernooi van Charleston. De 29-jarige tennisster moest "naar haar lichaam luisteren". En dat zei haar dat ze er niet klaar voor was. Nu is dat anders. "Ik kan alles doen, dus ben 100 procent klaar voor de wedstrijden van dit weekend."

Billie Jean King Cup De Billie Jean King Cup is de nieuwe naam voor de Fed Cup, het landentoernooi voor vrouwen. Naast Bertens behoren Arantxa Rus, Demi Schuurs en Lesley Kerkhove tot de Nederlandse ploeg.

"Een week geleden stond ik er heel anders voor. Toen kon ik alleen maar op de fiets een beetje fit proberen te blijven. Sindsdien heb ik het wel gevoeld, maar na vijf dagen volle bak trainen is dat hetzelfde gebleven en dat was het belangrijkste." Operatie 'Het' is haar linkerbeen. De pijn daaraan, om nog specifieker te zijn. Eind oktober onderging Bertens een operatie aan haar achillespees, waarvan ze toen al 2,5 jaar last had. De operatie slaagde en de revalidatie verliep naar wens, maar pijnvrij is ze nog niet. Geen wonder, vindt Paul Haarhuis, captain van de Nederlandse tennissters. "Omdat je die plek continu aan het irriteren bent." Bertens' fysieke opstartproblemen liggen wat Haarhuis betreft in de lijn der verwachting. "Onze bondsarts zegt: zo'n blessure duurt wel echt een half jaar. En dan duurt het nog langer voordat alles eromheen weer naar behoren werkt."

Kiki Bertens - ANP

"Maar vanaf het moment dat ik met haar op de baan stond heeft ze mijn verwachtingen overtroffen. Ik vond dat het er goed uitzag. Woensdag zei ik: ik denk dat je er vrijdag fysiek klaar voor bent. Dat gevoel deelde ze." Zwakke resultaten Begin maart maakte ze haar officiële rentree op de tennisbaan na de ingreep aan haar achillespees, maar de Kiki Bertens die toen in Doha werd gesignaleerd leek een slechte kopie van de tennisster die WTA-toernooien had gewonnen. Ze kreeg een pak slaag van Jelena Ostapenko. En ook de twee partijen die ze daarna speelde, tegen speelsters die niet in de top-100 staan, gingen kansloos verloren. Verspreid over drie wedstrijden won Bertens slechts tien games.

Quote Je hoort links en rechts wel wat voorbij komen en natuurlijk doet dat me wat. Kiki Bertens

"Ik weet dat ik van heel ver kom, dat ik echt héél hard heb gewerkt", benadrukt Bertens, als ze geconfronteerd wordt met die teleurstellende resultaten. "Ik hoop dat het snel mijn kant op valt." Twijfels Behalve de fysieke malheur, stak bij Bertens ook weer een oude vijand de kop op: twijfel. Ze begon de partijen sinds haar rentree "niet helemaal lekker" en was niet meer in staat dat om te buigen.

Laatste voor Haarhuis Voor Paul Haarhuis wordt de komende editie van de Billy Jean King Cup de laatste. Haarhuis is sinds 2014 captain van de Nederlandse tennissters. De verrichtingen van Kiki Bertens en consorten zijn te volgen via berichtgeving op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1. Beelden zie je in de verschillende Sportjournaals van vrijdag, zaterdag en zondag.

"Dan word ik heel snel onzeker", aldus Bertens. "Dat moet ik niet doen, dat is makkelijk gezegd, maar toch ga je heel snel twijfelen. Die zekerheid moet er weer inkomen, het vertrouwen in mezelf moet weer groeien." Dat geldt ook voor het vertrouwen van anderen. De drie verloren partijen sinds haar comeback waren voer voor twijfels. 'Komt het na slechte herstart mentaal en fysiek nog goed met Kiki Bertens?', kopte het Algemeen Dagblad, een dag nadat ze zich had teruggetrokken voor Charleston. Tussen Bertens' operatie en haar terugkeer op de (wedstrijd)baan zaten vier maanden. Was dat niet te weinig, vroeg de krant zich af.

Kiki Bertens verloor al haar partijen sinds haar rentree op redelijk kansloze wijze - ANP

Bertens kan er weinig mee. "Ik probeer zo min mogelijk te lezen en te zien. Natuurlijk, iedereen is negatief. En dat moeten ze ook vooral lekker zijn. Je hoort links en rechts wel wat voorbij komen en natuurlijk doet dat me wat, maar mijn team en ik weten hoe hard we gewerkt hebben." Ook Bertens' voormalige coach Raemon Sluiter liet zich uit over de teleurstellende comeback. "Die operatie is gewoon waanzinnig zwaar geweest. Natuurlijk ben ik ook geschrokken van het niveau, maar dat is Kiki zelf, denk ik, nog meer dan iedereen." "Het was natuurlijk gewoon heel erg matig", constateerde Sluiter. "Maar ja, als je niet echt de hoek in durft en niet echt af kan zetten, is dat ook wel tricky."

