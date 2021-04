Grote brand verwoest groot deel snoepfabriek Drachten

Een brand heeft een groot deel van een snoepfabriek in Drachten in de as gelegd. Een grote loods, die opgedeeld is in meerdere compartimenten, is grotendeels verwoest. De brandweer heeft de brand halverwege het pand wel kunnen tegengehouden, maar heeft niet kunnen voorkomen dat er alsnog veel schade is.

Rond twee uur vannacht sloegen de vlammen uit het dak van de fabriek: