Grote brand bij snoepfabriek Drachten, NL-Alert afgegeven

In Drachten is een zeer grote brand uitgebroken bij een snoepfabriek. De brand woedt in meerdere loodsen van het bedrijf CCI, dat onder meer jelly beans produceert. In de loodsen was niemand meer aanwezig, laat de brandweer weten.

De brandweer heeft vanwege de rookontwikkeling een NL-Alert afgegeven. Wel lijkt het er volgens een woordvoerder op dat de wind gunstig staat. "De rook gaat achter Drachten langs."

Brandweerlieden proberen het vuur tegen te houden en de rest van de fabriek te redden. Het bedrijf CCI is in handen van de Nederlandse investeringsmaatschappij Bencis, en heeft meerdere fabrieken in Nederland.