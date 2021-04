Biden wil geen escalatie van spanningen met Rusland, pleit voor top in Europa

De Amerikaanse president Biden wil dat zijn land en Rusland gaan werken aan het verbeteren van de betrekkingen, ook al kondigde de VS gisteren nieuwe sancties tegen de Russen aan vanwege een grote hackoperatie van vorig jaar. Volgens Biden was dat een "evenredige reactie".

De president benadrukte in een persconferentie dat de VS geen "cyclus van escalatie en conflict met Rusland" op gang wil brengen. "We willen een stabiele, voorspelbare relatie. Maar als Rusland zich blijft inmengen in onze democratie, dan ben ik er klaar voor om verdere acties te ondernemen."

Gisteren besloot de VS onder meer tien Russische diplomaten uit te zetten, vanwege een hack waarbij Amerikaanse overheidsinstanties werden getroffen. Ook zijn de sancties een reactie op de veronderstelde poging van Rusland om de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden.

Top in Europa

Biden heeft afgelopen week gebeld met zijn Russische ambtgenoot Poetin. In dat gesprek werden de twee leiders het volgens hem eens dat goede communicatie met elkaar essentieel is.

"Ik heb daarom voorgesteld om deze zomer in Europa een top te organiseren. Onze teams onderzoeken nu de mogelijkheden. We kunnen wereldwijde uitdagingen aanpakken, maar die vereisen wel dat we samenwerken", zei Biden. Hij noemde de nucleaire dreiging uit Iran en Noord-Korea, de coronacrisis en het aanpakken van de klimaatverandering. In welk land Biden de top zou willen houden, werd niet duidelijk.

Poetin heeft nog niet op de uitnodiging voor een top in Europa gereageerd. Of hij erop ingaat, is maar de vraag. Gisteren reageerde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woedend op de sancties en noemde die onaanvaardbaar. Ook kondigden de Russen een "scherpe reactie" aan.