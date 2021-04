Hooggerechtshof Brazilië bevestigt: streep door veroordeling oud-president Lula

Een meerderheid van de rechters van het Braziliaanse hooggerechtshof heeft een eerder besluit om de strafrechtelijke veroordeling van oud-president Lula te vernietigen, bevestigd. Daarmee is Lula dichter bij een terugkeer op het hoogste politieke toneel en krijgt zittend president Bolsonaro er mogelijk een geduchte tegenstander bij.

Het besluit volgt op de eerdere nietigverklaring van de veroordelingen door een van de rechters van het hooggerechtshof. Die oordeelde begin vorige maand dat de rechtbank in de stad Curitiba, die Lula veroordeelde, niet bevoegd was om te oordelen over onder meer een corruptieschandaal.

De vonnissen zijn om procedurele redenen vernietigd en betekenen geen vrijspraak voor de oud-president. Er moet nog worden besloten of de zaken alsnog worden doorgestuurd voor behandeling naar rechtbanken in de hoofdstad Brasilia of São Paulo. Lula heeft echter geen strafblad meer en kan daardoor in principe meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Politiek gemotiveerd

De 75-jarige Lula, die president was van 2003 tot 2010, werd in 2018 veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel voor corruptie en witwassen en kon daardoor niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van dat jaar. Hij heeft alle aantijgingen altijd ontkend. Lula en zijn aanhangers beschouwen de zaak tegen hem als politiek gemotiveerd.

In een interview met de Portugese publieke zender RTP zei Lula twee weken geleden dat hij in principe wil meedoen aan de presidentsverkiezingen, als hij gezond blijft en als het nodig is. "Bolsonaro mag geen president blijven", zei hij.

Volgens recente opiniepeilingen zou Lula kunnen winnen van Bolsonaro. Die ligt in eigen land onder vuur door zijn volgens deskundigen lakse aanpak van de coronacrisis. Bolsonaro hoopte juist dat het hof de veroordelingen in stand zou houden.