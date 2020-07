TNO: kinderen met spierziekte Duchenne eerder behandelen

Bij jongetjes kan eerder dan nu gebeurt worden ontdekt of ze de spierziekte Duchenne hebben. Als de diagnose vroeger wordt gesteld, kunnen ze ouder worden en wordt de kwaliteit van leven een stuk beter, zegt onderzoeksbureau TNO.

Nu wordt de ziekte meestal vastgesteld als een jongen tussen de 4 en 5 jaar oud is, maar volgens TNO zijn de signalen er al eerder.

De onderzoekers trekken hun conclusie na bestudering van de gegevens van baby's en peuters tussen de 0 en 4 jaar uit de databanken van de jeugdgezondheidszorg.

Niet ouder dan 35

Jongetjes bij wie op latere leeftijd Duchenne is vastgesteld, hadden al een paar maanden na de geboorte problemen met hun ontwikkeling. Zo was hun motoriek niet goed en waren er persoonlijkheids- en communicatieproblemen.

Duchenne komt voor bij 1 op de 5000 jongens. Meisjes kunnen de ziekte ook krijgen, maar dat is zeldzaam. Doordat langzaam alle spieren worden aangetast, komen de patiënten als kind al in een rolstoel. Uiteindelijk is de ziekte fataal: de meeste patiënten met Duchenne worden niet ouder dan 35 jaar.

"Een vroegere ontdekking van de spierziekte kan de kwaliteit van leven verbeteren, doordat er eerder met behandelingen kan worden begonnen. Ook verlengt een eerdere ontdekking de levensduur", zegt TNO-onderzoeker Paula van Dommelen. "Maar een vroegere ontdekking kan nog niet voorkomen dat patiënten uiteindelijk aan de ziekte overlijden."