Rutte: we gaan echt geen onverantwoorde dingen doen • Pfizer gaat versneld leveren aan Nederland

Het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg is ten einde raad over het vaccinatiebeleid in Nederland, blijkt uit een open brief die de ziekenhuisgroep heeft gestuurd. Minister De Jonge, de Gezondheidsraad en het RIVM wordt in niet mis te verstane bewoordingen opgeroepen "te stoppen met dralen en onrust zaaien", en vaart te maken met de massavaccinatie.

In de brief vertelt het ziekenhuis dat vandaag de eerste patiënt is opgenomen die het AstraZeneca-vaccin had geweigerd en corona had gekregen. "We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen. Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven."

De resultaten van de longscan spraken vervolgens boekdelen. "Je hoeft geen longarts te zijn om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico's van niet-vaccineren te duiden."

Zuyderland wil dat er geprikt wordt, "AstraZeneca, Janssen of welk vaccin dan ook: wij wille prikken in plaats van eindeloos debatteren."

Brief Zuyderland