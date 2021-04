Rutte: we gaan echt geen onverantwoorde dingen doen • Gevaccineerde senioren houden zich aan de regels

De Amerikaanse immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci hoopt dat de medicijnautoriteiten in de VS snel besluiten dat het Janssen-vaccin weer ingezet kan worden. "Ik denk dat we moeten blijven benadrukken dat dit een heel effectief vaccin is, dat het gebruikt moet worden en dat het heel, heel waardevol is op het wereldtoneel", zei hij tegen persbureau Reuters.

Dinsdag lasten de VS een pauze in voor het gebruik van het coronavaccin na meldingen van een zeldzame vorm van trombose. De Amerikanen onderzoeken nu of er een verband is met het Janssen-vaccin en wat dat eventueel zou betekenen voor de inzet ervan.

Fauci hoopt en verwacht dat het onderzoek vlot verloopt. "Het gevaar is dat als het langer duurt, er meer zorgen ontstaan over niet alleen die prik, maar dat er een grotere terughoudendheid over alle vaccins komt."