Ten Hag en Tadic eensgezind: 'De beste ploeg zit niet in de halve finales'

Ten Hag constateerde dat zijn ploeg AS Roma in de verdediging had gedrongen. Dat de Romeinen achteruit liepen was de verdienste van Ajax. "Ze konden niet anders. Ze wilden wel, maar dat lag aan ons. Roma kreeg geen grip op ons positiespel."

En dat kon Ajax alleen zichzelf aanrekenen, vond ook Ten Hag. "De beste ploeg zit niet in de halve finales. Dat is spijtig en hebben we aan onszelf te wijten. Je moet het zelf afdwingen en daar zit het grote verwijt, de grote kansen die we creëren maken we niet af."

Onnodig en onverdiend, zo karakteriseerde Ajax-trainer Erik ten Hag de Europese uitschakeling van zijn ploeg. De Amsterdammers kwamen donderdagavond bij AS Roma niet verder dan 1-1, nadat de eerste ontmoeting al met 2-1 verloren was gegaan.

Waar Ten Hag en Tadic het ook over eens waren: Ajax kan de Europa League met opgeheven hoofd verlaten. Ten Hag: "We kunnen trots op de ploeg zijn, op hoe er twee wedstrijden gespeeld is. Tactisch heel sterk."

"Ik zag dat de scheidsrechter heel dicht op de situatie stond en 'ga door, ga door' zei. Ik dacht daarom dat het een geldig doelpunt was." Maar na ingrijpen van de VAR draaide Anthony Taylor de treffer terug omdat Nicolás Tagliafico in de aanloop een overtreding had gemaakt.. "Dat was een belangrijk moment."

Ten Hag stipte het missen van kansen meerdere keren aan als kritiekpunt. En "niet de enige, maar wel de grootste factor" in het mislopen van een "verdiende" plek in de halve finales.

En het feit dat Ajax in Rome in de laatste 20 minuten ondanks een slotoffensief nagenoeg niets creëerde? "Daar hadden we meer uit kunnen halen. Op het eind hadden we twee, drie momenten waarop we het hoofd koel moeten houden. Dat deden we ook onvoldoende."

Gevraagd naar de stemming in Ajax' kleedkamer, benadrukte de coach nog maar eens dat de Europese exit voor hem onverdiend was. "Natuurlijk zijn de spelers teleurgesteld. We staan op de rand van de halve finale en je wordt uitgeschakeld terwijl je het verdient om verder te gaan."