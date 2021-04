'Transpersonen door corona vaker in conflict met hun baas'

Regenboogvlaggen in Amsterdam - Robin Utrecht

Transpersonen hebben het vaak moeilijk op de werkvloer, maar de coronacrisis heeft dit nog lastiger gemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. "We merken in ons netwerk dat door corona uitgestelde operaties de gemoederen nog hoger doen oplopen", zegt voorzitter Brand Berghouwer in het radioprogramma Nieuws en Co. Veel transpersonen komen in conflict met de werkgever, omdat er geen speciale verzuimregeling bestaat voor transitie-operaties. Ziek melden is op dit moment de enige manier voor transpersonen om vrij te krijgen. Maar bij langer verzuim betekent dat salarisvermindering of in sommige gevallen zelfs ontslag. Voor werkgevers gelden in veel gevallen de medische ingrepen als een vrije keus. Verwacht wordt dan dat transpersonen deze ingrepen volledig in eigen tijd plannen.

Kwetsbare positie Op dit moment is 35 procent van de transpersonen werknemer en 5 procent zelfstandig ondernemer. Dit betekent dat 60 procent op dit moment werkloos is of arbeidsongeschikt is. Dit komt volgens het FNV door de kwetsbare positie van transpersonen op de werkvloer. Ze worden vaker gepest, onveilig behandeld op de werkvloer of zelfs ontslagen tijdens een transitietraject. Dit levert mentale en fysieke problemen op.

Caroline Pronk raakte tijdens haar transitie ook in conflict met haar werkgever. Aanvankelijk gaf haar baas, ze was rechter bij de rechtbank in Gelderland, aan geen bezwaar te hebben tegen afwezigheid voor een aantal operaties. Maar toen ze in de eerste week van haar nieuwe baan al werd opgeroepen, begon het spanningsveld; haar teamleider vond dat ze de operatie te kort van te voren aankondigde. Door de coronacrisis horen mensen dit vaak kort voordat ze geopereerd kunnen worden. Pronk werd ontslagen, naar eigen zeggen omdat ze onvoldoende zou hebben nagedacht over de gevolgen van het transitieproces. Volgens haar baas viel dat niet te combineren met werk en opleiding. "Letterlijk werd gezegd: rechter zijn is topsport, dus je moet kiezen: werk of transitie." Aanvankelijk koos Pronk voor haar werk, maar ze werd uiteindelijk binnen haar proeftijd alsnog ontslagen. Ze werkt nu als advocaat bij een werkgever die "met alle respect" met haar omgaat.

Claudia Pronk - Claudia Pronk | Eigen foto

Ook Gido Krom, transman, is al meerdere malen in conflict gekomen met werkgevers door de dagen die hij op moest nemen voor zijn transitie. Een werkgever gaf aan dat hij te veel met zijn transitie bezig zou zijn en dat dit in de weg stond om zijn werk goed uit te voeren. Een andere werkgever vond het aanvankelijk prima dat hij in transitie zat en daarvoor een operatie nodig had. Maar toen hij de operatie had ondergaan, kreeg hij niet de ruimte om daar voldoende van te herstellen. Zijn werkgever had hem naar eigen zeggen nodig en als hij niet naar zijn werk zou komen, zou hij niet meer hoeven terugkomen. Deze ervaringen maken hem verdrietig en boos. "De transitie is al pittig genoeg, dan wil je niet tegengewerkt worden door je werkgever."

Gido Krom - Gido Krom | Eigen foto