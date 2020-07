Kabinet moet meer doen nu coronacijfers oplopen, vindt Kamer

Partijen in de Tweede Kamer roepen het kabinet op tot meer actie nu het aantal besmettingen met het coronavirus is verdubbeld. De SGP vindt dat premier Rutte met of zonder minister De Jonge een nieuwe persconferentie moet geven om iedereen opnieuw op de gevaren en maatregelen te wijzen. Volgens Tweede Kamerlid Stoffer is dat nodig om het "urgentiebesef" te versterken. Het CDA wil dat het RIVM de wekelijkse update van de coronacijfers uitbreidt naar twee keer per week.

Gisteren meldde het RIVM dat het aantal besmettingen in een week tijd is verdubbeld, van 534 naar 987. Tegelijkertijd steeg het percentage positieve tests met twee derde.

Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen nog eens op extra alert te zijn, de anderhalvemeterregel in acht te nemen en drukte te vermijden.

Volgens de SGP kan die boodschap beter in een persconferentie worden overgebracht. De partij spreekt van een wake-up call. De laatste persconferentie was ten tijde van betere cijfers, voor de vakantie. Nu moet iedereen, en vooral jongeren, via een persbriefing worden opgeroepen tot verantwoordelijk gedrag, aldus Stoffer. "Denk aan je opa's en oma's."

Betere voorlichting

GroenLinks steunt het idee van de persconferentie.

Het CDA twijfelt er nog over, maar vindt wel dat de communicatie flink moet verbeteren. CDA-Kamerlid Van den Berg zou het "spijtig" vinden als een persconferentie "de enige manier is waarop mensen onder de indruk raken". Maar ze pleit wel voor meer informatie en meer aandacht voor de regels.

Het RIVM zou wat haar betreft twee keer in plaats van één keer per week met nieuwe cijfers moeten komen. Ook de VVD pleit voor betere voorlichting. "Het is aan de minister van Volksgezondheid om te bepalen wat nodig is", aldus Kamerlid Veldman.

Terugkeerders uit brandhaarden

ChristenUnie, GroenLinks en PvdA willen van het kabinet weten welke maatregelen er komen voor de binnenkomende vluchten vanuit coronahaarden als Kroatïe. Verder leven veel vragen in de Kamer over het coronadashboard. NRC meldde dat de cijfers op het dataplatform niet compleet zijn, waardoor mogelijk te laat wordt ingegrepen.

Gisteren liet een woordvoerder weten dat het kabinet nu nog niet fysiek bijeen zal komen voor crisisoverleg. De betrokken ministers De Jonge van Volksgezondheid, Grapperhaus van Justitie en premier Rutte houden de situatie in de gaten. Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie laat nu weten dat minister Grapperhaus rond zeven uur vanavond vragen van de pers zal beantwoorden.