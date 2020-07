Chinees consulaat in Houston moet dicht, personeel verbrandt documenten

Washington zegt het consulaat te sluiten om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen spionage en hacks door China. Eerder deze week werden in de VS twee Chinese hackers aangeklaagd, omdat ze met hulp van de Chinese geheime dienst een grote hoeveelheid informatie van Amerikaanse bedrijven hadden buitgemaakt.

Het Chinese consulaat in Houston, Texas, moet op last van de Amerikaanse regering dicht. Alle medewerkers hebben te verstaan gekregen dat ze over drie dagen het land uit moeten zijn. De maatregel zal de spanningen tussen de VS en China verder opvoeren, is de verwachting.

China is woedend over het besluit van Amerika en noemt het een politieke provocatie. Peking roept de VS op om de sluiting terug te draaien en dreigt met tegenmaatregelen. Zo zou China nu serieus overwegen het Amerikaanse consulaat in Wuhan te sluiten.

Naast de Chinese ambassade zijn er in totaal vijf Chinese consulaten in de VS. Het consulaat in Houston ging in 1979 als eerste van de vijf open.

Dieptepunt in relatie VS-China

"Het sluiten van het consulaat is praktisch gezien geen grote ramp, maar heeft vooral symbolische waarde", zegt Frans-Paul van der Putten, China-deskundige van Instituut Clingendael. Volgens Van der Putten past het besluit in een serie maatregelen waarmee de Amerikaanse regering duidelijk wil maken dat China een onbetrouwbare partner is: "Dit is een nieuwe stap en het moet laten zien dat de VS daadkrachtig tegen praktijken als hacken en spionage optreedt".

De relatie tussen China en de Verenigde Staten is de laatste jaren ernstig bekoeld. President Trump verwijt China veel te weinig te hebben gedaan om de verspreiding van het coronavirus buiten China te voorkomen. Ook hebben de twee landen ernstige handelsgeschillen. Van der Putten noemt de huidige situatie "het grootste dieptepunt in de relatie tussen de VS en China sinds het begin van de diplomatieke betrekkingen in de jaren 70".

Vorige week werd duidelijk dat de VS overweegt een reisverbod in te stellen voor leden van de Chinese Communistische Partij en hun families.

Verbranden documenten standaardprocedure

Volgens Van der Putten is het niet verwonderlijk dat er op het Chinese consulaat halsoverkop documenten worden verbrand. "Dit zouden veel andere landen waarschijnlijk ook doen, want elk land heeft op hun consulaat informatie waarvan ze willen dat die niet naar buiten komt. Het is waarschijnlijk een standaardprocedure."

Hij vermoedt dat de verbrande documenten correspondentie bevatten tussen Peking en het consulaat over bedrijfsgevoelige informatie.