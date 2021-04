Handbalsters verliezen ook oefenduel met mede-olympiërs uit Brazilië

De 30-jarige Broch maakte de 2-0 vanaf de cirkel, maar daarna kreeg Brazilië de overhand. Bij rust stond het 15-9 voor de Zuid-Amerikaanse ploeg, die net als Nederland in voorbereiding is op de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio.

Ook na de pauze wist Oranje niet meer in de buurt van Brazilië te komen, de handbalsters bleven voortdurend tegen een achterstand van vier à vijf doelpunten aankijken. Lois Abbingh was met zes treffers de topscorer bij Nederland. Broch scoorde in totaal twee keer.

Zeven internationals ontbreken

Bondscoach Emmanuel Mayonnade kon voor deze trainingsstage in Kroatië niet alle speelsters selecteren die hij wilde. Laura van der Heijden, Danick Snelder, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Yara ten Holte en Inger Smits ontbraken in de selectie omdat ze in quarantaine moesten vanwege een coronabesmetting bij een speelster in de Duitse competitie.

Oranje reist nu terug naar Papendal, waar de trainingsstage wordt voortgezet.