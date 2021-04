Europees avontuur van Ajax eindigt in Rome

Ruim een half uur gespeeld alweer in Rome en het spelbeeld is hetzelfde: Ajax heeft de bal, AS Roma wacht af. De Amsterdammers tikken de bal geduldig rond, op zoek naar een gaatje in de hechte Romeinse defensie.

Net was er even zo'n gaatje: uit een voorzet van Tagliafico tikt Tadic de bal net aan, maar het levert keeper Pau López geen problemen op. Even later gaat Tadic met nogal wat misbaar naar de grond in het strafschopgebied van Roma, maar het is niet voldoende voor een penalty, oordeelt de VAR.

AS Roma-Ajax 0-0 (2-1)