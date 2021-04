Ajax met Klaiber als rechtsback en Stekelenburg onder de lat tegen AS Roma

Ajax-trainer Erik ten Hag liet zich gisteravond tijdens de persconferentie niet in de kaarten kijken over zijn opstelling. "We hebben verschillende varianten. Morgen zullen ze zien welke kaarten we trekken", zei Ten Hag.

Hij kreeg ook de vraag of het duel met Roma, mocht Ajax worden uitgeschakeld, zijn laatste Europese wedstrijd is als coach van de Amsterdammers. "Dat denk ik niet", aldus Ten Hag. "Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en heb een contract voor nog een jaar. We zijn bezig een ploeg te bouwen die rijp is om te wedijveren met de grote ploegen van Europa."

