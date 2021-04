Rutte: versoepelingsdatum 28 april voor terras en avondklok allerminst zeker

Mark Rutte in het coronadebat - ANP

Het is allerminst zeker dat over twee weken een einde komt aan de avondklok en de terrassen weer open kunnen. Demissionair premier Rutte zei in het debat over de corona-aanpak dat de strenge coronamaatregelen misschien nog langer gaan duren. "Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken", zei hij over de genoemde datum van 28 april. "Misschien duurt het nog langer." Premier Rutte en minister De Jonge presenteerden dinsdag een uitgebreid openingsplan. Ze zeiden er op die persconferentie wel bij dat de versoepelingen afhangen van het aantal besmettingen. Mocht dat gunstig uitpakken, dan verdwijnt de avondklok, mogen mensen thuis weer twee bezoekers ontvangen en gaan de terrassen weer open. Kijk hier naar het openingsplan in vijf stappen:

Rutte hield in het debat duidelijk een slag om de arm. "Ik kan geen garantie bieden. De dagelijkse instroom van coronabesmettingen in ziekenhuizen moet afgenomen zijn. We moeten over de piek heen zijn." Het kabinet gaat nu per week bekijken wat er kan. Aanstaande zondag worden de mogelijke versoepelingen in het Catshuis besproken. Parken De premier noemde het onverantwoord om de terrassen nu te openen, zoals onder meer de PVV en een aantal burgemeesters willen. De parken zitten bij lekker weer vol en coronaverspreiding zou beter gaan op terrassen waar de coronaregels beter nageleefd worden, is hun redenering. Rutte is het daar helemaal niet mee eens. Een opening van terrassen zorgt ervoor dat meer mensen op pad gaan en het openbaar vervoer drukker wordt. "Het is niet zo dat het Vondelpark leegstroomt, als de terrassen opengaan", aldus Rutte.

Rutte: nu versoepelen is echt onverantwoord - NOS