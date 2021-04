Meisje neergestoken bij school in Amsterdam, ander meisje opgepakt

In de buurt van een middelbare school in Amsterdam-Zuidoost is vanmiddag een minderjarig meisje neergestoken. De politie heeft een ander meisje aangehouden als verdachte.

De steekpartij was op een fietspad bij het Bindelmeer College. Politieauto's en ambulances waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie was ze aanspreekbaar.

Het minderjarige meisje dat zou hebben gestoken is door een getuige aangewezen, meldt AT5. Het is niet bekend of het slachtoffer en de verdachte leerlingen zijn van de school. Ook is niet bekendgemaakt hoe oud ze precies zijn.

De politie doet onderzoek en heeft het fietspad afgezet.