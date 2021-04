Smeets treedt terug als Kamerlid D66, Kaag noemt vertrek onvermijdelijk

Gisteren kondigde D66 al een onderzoek aan, waarbij Kaag liet weten dat er binnen D66 "geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag".

Kaag noemt het "een lastige kwestie" of Smeets de wet heeft overtreden. Kaag zegt "niet van de politie" te zijn.

Ze spreekt ook tegen dat D66 pas laat in actie kwam na berichten op Twitter. Volgens Kaag is er in de partij zorgvuldig opgetreden, is er na een eerste telefoontje op 31 maart tijd genomen voor hoor en wederhoor, en heeft de vertrouwenspersoon toestemming moeten vragen aan personen voor gesprekken. "Binnen de termijn van mijn kennis, en dan hebben we het over een aantal dagen, hebben we zo snel mogelijk gehandeld."