Niemand vervolgd voor dood bewoner zorginstelling Wageningen

Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand voor de dood van een man in een zorginstelling in Wageningen. De man, Robert Dönnges, overleed in februari vorig jaar in de instelling.

Wat er voor zijn dood precies is gebeurd, bleef het afgelopen jaar erg onduidelijk, schrijft Omroep Gelderland. Vandaag kwam het OM met meer informatie.

Op de dag van zijn overlijden was besloten dat de 27-jarige Dönnges naar een gesloten afdeling elders zou gaan, omdat het niet goed met hem ging. Diezelfde dag, nog voordat hij was overgeplaatst, verslechterde zijn toestand, schrijft het OM. "Hij verkeerde in een psychose, was onder invloed van harddrugs en medicijnen en pleegde vernielingen in zijn kamer."

Mes

Bezorgde personeelsleden van de instelling belden vervolgens de politie en op enig moment verliet Dönnges zijn kamer en viel hij twee medewerkers aan. Hij had een mes, waarmee hij de medewerkers meerdere keren heeft gestoken, schrijft het OM.

Vervolgens ontstond een worsteling. De bewoner en de medewerkers zijn daarbij samen van de trap gevallen. Ook na de val viel Dönnges de medewerkers nog aan. Uiteindelijk lukte het de medewerkers, met hulp van een andere cliënt, hem in bedwang te houden. De politie kwam volgens het OM "enkele minuten" later.

Ook toen de agenten er waren, stribbelde de man nog tegen. Ze probeerden hem, met een medewerker van de instelling in bedwang te houden en al snel raakte hij buiten bewustzijn. Hij werd nog geanimeerd, maar dat was tevergeefs.

Geen aanwijzingen voor excessief geweld

Dönnges is omgekomen door een combinatie van drugs, extreme opwinding door het gevecht en de ademnood die ontstond doordat hij in bedwang werd gehouden, blijkt uit onderzoeken. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat hierbij "excessief geweld" is gebruikt.

"De medewerkers van de instelling hebben naar het oordeel van het Openbaar Ministerie uit noodweer gehandeld en zullen om die reden niet vervolgd worden." Ook de politieagenten valt volgens de Rijksrecherche niets te verwijten.

Het OM is zich ervan bewust dat alle betrokkenen lang in onzekerheid hebben gezeten, maar "gezien de tragiek van de gebeurtenissen was een uitgebreid onderzoek gewenst en noodzakelijk".